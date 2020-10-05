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Зеленский поедет с официальным визитом в Британию: с кем встретится президент

Новина українською → Украина, Понедельник 05 октября 2020 17:05
Зеленский поедет с официальным визитом в Британию: с кем встретится президент Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Запланированы переговоры президента с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указано в сообщении.

Кроме того, планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Зеленский также намерен встретиться со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром Лондонского Сити Уильямом Расселом, а также посетить Лондонскую фондовую биржу и провести встречу с британскими инвесторами.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с их королевскими высочествами герцогом и герцогиней Кембриджскими", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Великобритания предоставит нашей стране реальную военную помощь: готовятся поставки летального оружия и локализация его производства.

Как писало РБК-Украина, Великобритания заинтересована в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.

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