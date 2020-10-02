Зеленський поїде до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський приклад участь в саміті Україна-ЄС. Він відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також у саміті візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Під час зустрічі лідери обговорять подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співробітництво у контексті подолання наслідків пандемії COVID-19, а також подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні.

Також Зеленський, Мішель і фон дер Ляйєн приділять увагу ситуації з безпеки на територіях Донбасу, а також обговорять шляхи посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

Крім того, на саміті планується підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства, зокрема, підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом'якшення наслідків кліматичних змін.

Також лідери підпишуть угоди з Європейським інвестиційним банком, які передбачають залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель та модернізацію та цифровізацію "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на порядку денному під час саміту буде широке коло питань. Основною темою має стати питання оновлення Угоди про асоціацію.

Крім того, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків до подальшої європейської інтеграції України, однак ЄС допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.