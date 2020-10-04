RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна буде залучати IT-фахівців з Білорусі, спростивши імміграцію

Автор: Максим Зайченко

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 420/2020 "Про деякі заходи по залученню підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ повинен сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Згідно з указом, уряд повинен продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування в Україні IT-фахівців з Білорусі, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їх сімей.

Також уряд має намір запровадити пілотний проект зі спрощеного оформлення посвідок на проживання для цих категорій білорусів. Згідно з указом, потребує вдосконалення процедура реєстрації білоруських IT-фахівців як фізосіб-підприємців - платників єдиного податку.

Популярні новини

Також потрібно визнати документи для роботи, видані в Білорусі.

Уряд також має запустити інформаційний портал для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

"Документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залучення висококваліфікованих IT-спеціалістів та інноваторів", - йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, на початку вересня Зеленський доручив уряду розробити законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Документи мають бути винесені на розгляд Верховної ради у тримісячний термін.

Також РБК-Україна писало, що у Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийБілорусьIT