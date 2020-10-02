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Зеленський про Карабах: закликаємо до діалогу, але підтримуємо суверенітет Азербайджану

Новость на русском → Чернівецька область, П'ятниця 02 жовтня 2020 18:07
Зеленський про Карабах: закликаємо до діалогу, але підтримуємо суверенітет Азербайджану Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що варіант військової допомоги Вірменії або Азербайджану у конфлікті у Нагорному Карабасі не може розглядатися. Також він відзначив підтримку територіальної цілісності Азербайджану.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами в Чернівецькій області.

Він підкреслив зміцнення відносин з Азербайджаном в останні роки.

"Питання допомоги одній із сторін не може навіть підніматися. Ми закликаємо до діалогу між Вірменією і Азербайджаном та деескалації конфлікту. Але що стосується відносини з Азербайджаном, то в останні два роки вони особливі. Вони дуже потужні в економічному та геополітичному напрямках", - зауважив Зеленський.

Також президент назвав важливим аспектом взаємну підтримку країн в питаннях територіальної цілісності й суверенітету один одного.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану, як і вони нашу. Вони відверто кажуть, що відбулася незаконна анексія Криму і підтримують наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому тут ми підтримуємо один одного", - підкреслив Зеленський.

Крім цього, глава української держави зазначив, що подібні конфлікти не можна називати замороженими, оскільки цей стан не може бути постійним.

"Хочу звернути увагу медіа, суспільства і західних партнерів, що просто так заморожених конфліктів не буває. Вони можуть бути замороженими на певний час. Це наша позиція, адже у нас є війна на Донбасі. Тому не може бути ніякого замороженого конфлікту".

Раніше Аваков виключив надання військової допомоги Азербайджану або Вірменії.

Вірменія заявляє про готовність почати переговори з Азербайджаном, але Баку не бачить в них сенсу, оскільки вимагає вивести її війська з Нагірного Карабаху.

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