Засідання фракції "Слуги народу" на Донбасі відклали

Виїзне засідання парламентської фракції "Слуга народу" на Донбасі зараз не планується. Однак сьогодні нардепи від СН працюють з населенням Луганської області, яка охоплена лісовими пожежами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Зараз, за словами Кравчук, на Луганщині працюють нардепи Ткаченко та Горбенко.

"Щодо виїздного засідання фракції ми вже будемо дивитися наступного тижня. Наразі збираємо гуманітарну допомогу (постраждалим від пожеж - ред.) сім'ям й ці депутати це організовують", - зазначила вона.

Водночас нардеп Олександр Качура розповів, що керівництво фракції не надавало депутатам жодної інформації про поїздку на Донбас.

"Не було конкретики з самого початку. Було спочатку озвучено, що з п’ятниці на суботу маємо їхати. Потім сказали: "якщо наступний тиждень непленарний, то маємо їхати в четвер". Потім керівництво фракції не повідомило жодної інформації з цього приводу", - пояснив він.

Нагадаємо, у вівторок, 29 вересня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував виїзне засідання на Донбасі. Очікувалося, що засідання фракції пройде наступного тижня.