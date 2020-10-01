Венедіктова орендує державну дачу за ціною вдвічі нижче офіційної, - "Схеми"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла в оренду державну дачу у київському комплексі "Пуща-Водиця" за ціною вдвічі нижчою за офіційну розрахункову вартість оренди таких же будинків на цій території. При цьому пересічний громадянин не може орендувати нерухомість з таким статусом.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти встановили, що в червні Кабінет міністрів секретною постановою дозволив орендувати державні дачі не тільки президенту, прем'єру та спікеру Ради, але й іншим особам "у визначеному суб'єктом управління порядку". Саме цим правом скористалася Венедіктова.

При цьому в Державному управлінні справами журналістам повідомили, що пересічний громадянин не зможе орендувати державну резиденцію або дачу. У розпорядженні "Схем" є договір, згідно з яким Венедіктова орендує будинок з таким спецстатусом. Його площа становить майже 700 квадратних метрів.

Термін дії договору - з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. У документі йдеться, що генпрокурор щомісяця платить майже 64 тисячі гривень. "Схеми" стверджують, що оренду продовжено до 11 жовтня.

При цьому, за даними Державного управління справами, оренда 1 квадратного метра в приміщеннях комплексу "Пуща-Водиця" стоїть майже 170 гривень на місяць. Однак Венедіктова орендує нерухомість за ціною 95 гривень на місяць, хоча вона не тільки відноситься до найбільш облаштованих приміщень, але і є державною резиденцією.

Таким чином, якщо керуватися розрахунками Держуправсправами, оренда для генпрокурора мала б коштувати 115 тисяч гривень на місяць.

Підозрілий збіг

Журналісти звернули увагу, що договір підписано з керівником комплексу відпочинку "Пуща Водиця" Євгеном Єгоровим. На сьогодні він є підозрюваним у справі про незаконне присвоєння ділянки та будівництві будинку колишнім першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним.

Як вважає слідство, Єгоров безпосередньо допоміг у цьому Кузьміну. Хоча окреме кримінальне провадження стосовно Кузьміна Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже закрила.

Таким чином, на сьогодні підлеглі Венедіктової продовжують доводити провину Єгорова, який, власне, й дозволив їй оселитися в резиденції та платити удвічі менше.

Зазначимо, сьогодні Венедіктова в Facebook повідомила, що такий розмір орендної плати їй запропонували. Вона також сподівається, що найближчим часом будуть проведені службові перевірки. За її словами, вона готова внести доплату, якщо виявлять порушення.

Нагадаємо, раніше "Схеми" випустили розслідування про те, що Оксана Марченко - дружина нардепа від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - стала власницею будівельної фірми в Москві.

Також раніше повідомлялося, що її завод поставляє дизельне паливо до окупованого Криму.