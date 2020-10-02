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У ВАКС заявили про вибух на території, проводиться перевірка

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 15:21
У ВАКС заявили про вибух на території, проводиться перевірка Фото: вибухотехніки на території ВАКС (facebook.com/HACCUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду в Києві стався вибух. В результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Попередньо, біля будівлі суду міг спрацювати невідомий вибуховий пристрій. На місці події зараз працюють правоохоронці, а також вирішується питання щодо порушення справи та початку розслідування інциденту.

"ВАКС звернувся до Вищої ради правосуддя та до генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування", - додали в прес-службі суду.

ВАКС розцінює подію як факт втручання у його діяльність у небезпечний для життя та здоров'я людей спосіб, спрямованого на перешкоджання виконання службових обов'язків суддями.

"Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя", - додали у ВАКС.

Нагадаємо, 20 вересня у Києві стався потужний вибух на підприємстві "Carlsberg Ukraine", в результаті чого постраждали дві людини.

За фактом вибуху на підприємстві була порушена кримінальна справа.

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