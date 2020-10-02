ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ВАКС заявили о взрыве на территории, проводится проверка

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 15:21
В ВАКС заявили о взрыве на территории, проводится проверка Фото: взрывотехники на территории ВАКС (facebook.com/HACCUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв. В результате взрыва был поврежден фасад здания.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.

"ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования", - добавили в пресс-службе суда.

ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

"Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - добавили в ВАКС.

Напомним, 20 сентября в Киеве произошел мощный взрыв на предприятии "Carlsberg Ukraine", в результате чего пострадали два человека.

По факту взрыва на предприятии было возбуждено уголовное дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев антикоррупционный суд Взрыв
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом