RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні скоротять і переформатують поліцейські відділення

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

В Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень по країні. Також невдовзі презентують нову структуру Нацполіції.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.

"Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані", - заявив він.

Популярні новини

У той же час, базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.

"Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день", - повідомив він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ знайшли "винного" в провалі реформи поліції.

Зазначимо, через інциденти в Броварах і Кагарлику змінили керівництво поліції на місцях.

Крім того, голова поліції розповів, чому сталася трагедія в Кагарлику.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Скороченняполиция