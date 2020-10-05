В Україні скоротять і переформатують поліцейські відділення
В Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень по країні. Також невдовзі презентують нову структуру Нацполіції.
Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.
"Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані", - заявив він.
У той же час, базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.
"Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день", - повідомив він.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ знайшли "винного" в провалі реформи поліції.
Зазначимо, через інциденти в Броварах і Кагарлику змінили керівництво поліції на місцях.
Крім того, голова поліції розповів, чому сталася трагедія в Кагарлику.