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В Україні скоротять і переформатують поліцейські відділення

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 10:16
В Україні скоротять і переформатують поліцейські відділення Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

В Національній поліції України анонсували мінімізацію поліцейських відділень по країні. Також невдовзі презентують нову структуру Нацполіції.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Після цього, він вважає, підберуть людей в достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.

"Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані", - заявив він.

У той же час, базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів середньої тяжкості.

"Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день", - повідомив він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ знайшли "винного" в провалі реформи поліції.

Зазначимо, через інциденти в Броварах і Кагарлику змінили керівництво поліції на місцях.

Крім того, голова поліції розповів, чому сталася трагедія в Кагарлику.

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