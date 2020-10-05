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В Украине сократят и переформатируют полицейские отделения

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 10:16
В Украине сократят и переформатируют полицейские отделения Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - заявил он.

В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

"В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день", - сообщил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел нашли "виновного" в провале реформы полиции.

Отметим, из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке сменили руководство полиции на местах.

Кроме того, глава полиции рассказал, почему произошла трагедия в Кагарлыке.

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