Україна на 10 місці у світі за кількістю нових випадків коронавіруса

Україна на 10 місці в антирейтингу за кількістю нових випадків коронавіруса за добу. За 1 жовтня в Україні виявили 4 633 хворих.

Про це свідчать дані Worldometers.

Очолює антирейтинг Індія, у якої понад 100 тисяч нових випадків за добу. Також серед "лідерів" США (41 тисяча) та Франція (14 тисяч). В Росії зафіксували майже 9,5 тисяч нових випадків.

У загальному списку за кількістю хворих у світі Україна на 25 місці. Станом на сьогодні, підтверджено майже 218 тисяч хворих на коронавірус. Із них 4,2 тисячі померли.

Нагадаємо, ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється. 2 жовтня зафіксували вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили більше 4 тисяч нових випадків.

За даними МОЗ, зараз в країні майже 16 тисяч госпіталізованих з COVID-19.

Також у МОЗ повідомляли, що в Україні не було першої хвилі коронавірусу.