Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл до коронавіруса

Президенту США Дональду Трампу, який хворіє коронавірусом, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.

Про це повідомив лікар президента США Шон Конлі.

Згідно деяким дослідженням, така ін'єкція може знизити рівень вірусу в крові.

Також лікар повідомив про самопочуття президента США. За його словами, Трамп почувається стомленим, але він у доброму гуморі.

У дружини Трампа Меланії, яка також хворіє коронавірусом, "м'який кашель і головний біль".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Коронавірусом тажож заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.