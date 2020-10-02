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Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл до коронавіруса

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 жовтня 2020 23:47
Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл до коронавіруса Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Инна Собора

Президенту США Дональду Трампу, який хворіє коронавірусом, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.

Про це повідомив лікар президента США Шон Конлі.

Згідно деяким дослідженням, така ін'єкція може знизити рівень вірусу в крові.

Також лікар повідомив про самопочуття президента США. За його словами, Трамп почувається стомленим, але він у доброму гуморі.

У дружини Трампа Меланії, яка також хворіє коронавірусом, "м'який кашель і головний біль".

Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл до коронавіруса

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Коронавірусом тажож заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.

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