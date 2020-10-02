Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл до коронавіруса
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Президенту США Дональду Трампу, який хворіє коронавірусом, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.
Про це повідомив лікар президента США Шон Конлі.
Згідно деяким дослідженням, така ін'єкція може знизити рівень вірусу в крові.
Також лікар повідомив про самопочуття президента США. За його словами, Трамп почувається стомленим, але він у доброму гуморі.
У дружини Трампа Меланії, яка також хворіє коронавірусом, "м'який кашель і головний біль".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.
Коронавірусом тажож заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.