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США ввели санкції проти чиновників Білорусі

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ввели санкції проти білоруських чиновників. У санкційний список потрапили вісім офіційних осіб Білорусі, в тому числі ряду силовиків.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Олена Дмухайло, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та його заступник - командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати утрималися від спільних з Великобританією і Канадою санкцій проти Білорусі. Причиною цього стали розбіжності з цього питання в Європейському союзі.

США, Великобританія і Канада повинні були ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Проте зазначалося, що їх введення можуть перенести у зв'язку з проблемами координації між трьома країнами.

29 вересня Великобританія і Канада ввели санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення. Санкції передбачають арешт рахунків Лукашенко і заборону на в'їзд в країну. У санкційний список також потрапив старший син Лукашенка - Віктор.

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