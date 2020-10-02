Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США з дружиною пішли на карантин

Радниця президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс заразилася коронавірусів. Вона супроводжувала главу держави на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом, а також на зустріч з виборцями в Міннесоту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Вони стверджують, що Хікс летіла з Трампом в одному літаку.

Пізніше інформацію про зараження своєї радниці підтвердив Трамп в ефірі Fox News.

"Так, у неї був позитивний тест, я про це тільки дізнався. Вона багато працює, багато масок, постійно носить маски", - сказав він.

Трамп заявив, що він і його дружина Меланія здали тест на COVID-19, але не знає, чи потрібно йому проходити карантин.

Однак пізніше в Twitter він написав, що йде на карантин.

"Хоуп Хікс, яка так багато працювала навіть без маленьких перерв, тільки що здала позитивний тест на COVID-19. Жахливо! Ми з першої леді очікуємо результатів своїх тестів. Тим часом ми почнемо наш процес карантину", - написав він.

Нагадаємо, в липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Раніше Трамп заявив, що готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу.

Зазначимо, що 30 вересня в США пройшли перші дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом. У них кандидати зачіпали питання боротьби з коронавірусом і расових протестів.

Другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті - в Нешвіллі 22 жовтня.