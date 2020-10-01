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СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 17:59
СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів Фото: Служба безпеки України (ssu gov ua sbu4)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним підприємствам. Вони також надавали послуги з виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років склав понад 2,8 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

За результатами матеріалів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгувати паперами двох інвестиційних фондів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry. За даними слідства, шахраї обдурили понад 600 тисяч вкладників.

Також повідомлялося, що в Україні готують законопроект проти фінансових пірамід.

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