ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 17:59
СБУ раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг Фото: Служба безопасности Украины (ssu gov ua sbu4)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг. В частности, ряд компаний выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По версии следствия, юридические лица, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным фиктивным предприятиям. Они также предоставляли услуги по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

По результатам материалов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговать бумагами двух инвестиционных фондов.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным следствия, мошенники обманули более 600 тысяч вкладчиков.

Также сообщалось, что в Украине готовят законопроект против финансовых пирамид.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины ценные бумаги
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом