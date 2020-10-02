Витрати на субсидії скоротили, а на МВС - збільшили: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський схвалив зміни до державного бюджету на цей рік. Згідно з ними, витрати на виплату субсидій скоротили, а на Міністерство внутрішніх справ - збільшили.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження відповідного законопроекту №3991 - повернено з підписом від президента.

Законом дохідна частина держбюджету збільшується до 979,547 млрд гривень, а видаткова - до 1,270 трлн гривень.

У документі прописано збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Державне агентство автомобільних доріг, Міністерство юстиції, Державне бюро розслідування, обласні держадміністрації.

А ось витрати Міністерства соцполітики на фінансування субсидій для оплати житлово-комунальних послуг скорочують на 2,16 млрд гривень. Також передбачено скоротити витрати Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на фінансування програми з управління у сфері захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Очікується, що дохідна частина буде збільшена коштом неподаткових надходжень.

Закон серед іншого дозволить максимально збільшити допустиму величину місцевих запозичень на ремонт і будівництво автодоріг до 30% обсягу субвенції з держбюджету на ці цілі.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на цей рік 17 вересня.

Як писало РБК-Україна, Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії у сумі 36,6 млрд гривень, що на 6,9% менше, ніж у цьому році (39,3 млрд грн).

Так, уряд у ході свого засідання 14 вересня схвалив проект державного бюджету на 2021 рік і вже представив проект у Раді.

Парламентарії зберуться на засідання 20 жовтня, щоб розглянути бюджет-2021 першому читанні.