Раді рекомендують пом'якшити довічний термін

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту замінити довічне ув'язнення на більш м'яке покарання. Відповідний законопроект №4049 рекомендують прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №4049 за основу з пропозиціями комітету", - зазначено в повідомленні.

В проекті передбачений механізм пом'якшення довічного покарання. Його можна застосувати після того, як особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, відбула його не менше 10 років. Потім громадянин отримає право за відповідною процедурою, на підставі висновків і аналізу особистості, звернутися з приводу заміни довічного позбавлення волі строковим покаранням з терміном на 15 років мінімум.

"Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроекту буде перебувати в місцях позбавлення волі не менше 25 років - 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення", - звертають увагу в комітеті.

Крім того, законопроект прибирає таку санкцію як "адміністративний арешт" і пропонує скоротити термін розгляду апеляції на таку санкцію.

Члени комітету підкреслили, що для таких змін не час. Вони пропонують не підтримувати цю норму в документі.

Як писало РБК-Україна, в липні президент Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які в стані сп'яніння створюють аварійну ситуацію на дорозі, тягне загибель людини.