Рада ушла на карантин, а Фокіна уволили з ТКГ: новини за 30 вересня

Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19, Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ і звільнений з посади першого заступника глави делегації, в Києві загинула співробітниця посольства США. Детальніше про те, що сталося в середу, 30 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів

Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед народних депутатів. Парламентарії схвалили відповідний проект постанови №4171.

Повідомляється, що За останні кілька днів захворіло до 10 осіб як у сесійній залі, так і в Апараті ВР.

Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ

Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації. Відповідне рішення прийняв президент.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП заявили, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією окупованих територій України. Нагадаємо, раніше Фокін на засіданні парламентського комітету заявив про відсутність підтвердження того, що ведеться війна між Росією та Україною.

"Чорні скриньки" АН-26 розшифрували

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився в Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком. Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Комітет Ради вже сьогодні ознайомиться з інформацією, яку дістали з бортових самописців літака.

Також повідомляється, що слідство, яке проводить розслідування авіакатастрофи літака АН-26 під Харковом, не відкидає версію теракту. Для підтвердження або спростування її буде призначена вибухотехнічна експертиза. Крім того начальник Головного слідчого управління Держбюро розслідувань (ДБР) Максим Борчаковський заявив, що інформація про відмову двигуна як причину катастрофи АН-26 під Чугуєвом Харківської області не відповідає дійсності.

Пожежі в Луганській області: є загроза селам, проводиться масова евакуація

В Луганській області триває гасіння лісових пожеж, які почалися кілька днів тому. Через загрозу поширення пожежі відбувається евакуація сіл.

Зафіксовано 85 пожеж, з них вдалося ліквідувати 42. У селах горять будинки, вогонь впритул підібрався до міста Сєвєродонецьк.

Повідомляється,що загинули три людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Площа пожежі становить понад 9,3 тисячі га.

У Росії звинуватили Україну у "фактичному виході" з мінських угод

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов звинуватив Україну у "фактичному припиненні" виконання мінських домовленостей. Таким чином Гризлов відреагував на заяву Офісу президента щодо Вітольда Фокіна. Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Ми фіксуємо, що останні політичні рішення Києва спрямовані на продовження агресії проти Донбасу. Постанова ВР про місцеві вибори, яка порушує мінські угоди, так і не скоригована", - зазначив він.

Також Гризлов пригрозив "реакцією" бойовиків "ЛДНР" через бажання України повернути окупований Донбас на своїх умовах.

В Києві загинула співробітниця посольства США

30 вересня у Києві в несвідомому стані виявили співробітницю посольства США. Вона була госпіталізована з травмою голови, однак у лікарні вона померла.

Після поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство", проте правоохоронці не виключають, що це був нещасний випадок.

В МВС розповіли, що знайдена мертвою громадянка США була в спортивному костюмі та навушниках. . Свідок виявив її біля залізниці.

В Україні вперше більше 4 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4027 людей. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що в країні вперше виявили більш 4 тисяч нових випадків і це антирекорд.

Алієв назвав умову припинення боїв у Нагірному Карабасі

Ппрезидент Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан припинить бойові дії в Нагірному Карабаху, коли Вірменія виведе свої збройні сили. Це є єдиною умовою з боку Баку.

Також азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії в ході сутичок.

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що Азербайджан завдає авіаударів на півночі лінії дотику з Нагорним Карабахом.

Боротьба з COVID-19, расові протести і вибори: про що говорили Трамп і Байден на дебатах

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Юрій не уточнив всі подробиці своєї хвороби, але виразив надію, що все буде добре і він впорається з недугою.

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А поки ж буде прохолодно. Діденко в Facebook пише, що 1 жовтня буде переважати дощова волога погода на Заході, Півночі, Півдні та в більшості центральних областей.