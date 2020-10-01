Працює на ЦРУ: у Путіна відреагували на звинувачення Навального

Кремль вважає звинувачення президента Росії Володимира Путіна з боку опозиціонера Олексія Навального в причетності до його отруєння безпідставними. При цьому в Росії вважають, що з Навальним працюють західні спецслужби.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми вважаємо, що подібні звинувачення на адресу президента Росії є абсолютно безпідставними і неприпустимими. Більше того, деякі з цих висловлювань ми вважаємо образливими, абсолютно образливими", - сказав Пєсков.

Він додав, що у Кремля є інформація про те, що з Навальний працює Центральне розвідувальне управління США.

"Не пацієнт працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним. Дійсно, є така інформація, я навіть можу сказати конкретно - з ним працюють фахівці ЦРУ в ці дні", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

Зазначимо, Олексій Навальний впав у кому в кінці серпня під час перельоту з Томська в Москву. Російські медики не виявили в його крові отрут. При цьому німецькі фахівці, після того, як Навальний був евакуйований в берлінську клініку, підтвердили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.