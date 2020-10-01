Работает на ЦРУ: у Путина отреагировали на обвинения Навального

Кремль считает обвинения президента России Владимира Путина со стороны оппозиционера Алексея Навального в причастности к его отравлению безосновательными. При этом в России считают, что с Навальным работают западные спецслужбы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными", - сказал Песков.

Он добавил, что у Кремля есть информация о том, что с Навальным работает Центральное разведывательное управление США.

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни", - заявил Песков.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

Отметим, Алексей Навальный впал в кому в конце августа во время перелета из Томска в Москву. Российские медики не обнаружили в его крови ядов. При этом немецкие специалисты, после того как Навальный был эвакуирован в берлинскую клинику, подтвердили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

Как писало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства.