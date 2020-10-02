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Вирок Януковичу набув чинності

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:38
Вирок Януковичу набув чинності Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

У п'ятницю, 2 жовтня, судовий вирок екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу набув чинності. Київський апеляційний суд відхилив скарги захисту сторони захисту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прокурор у справі Руслан Кравченко.

"Тільки-но Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги захисту Януковича і вирок залишив без змін. З цього моменту Янукович офіційно вважається засудженим", - повідомив він.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Януковича засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

Так, Януковича визнали винним в тому, що він звертався до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну.

Однак суд відмовився визнавати Януковича винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення конституційного ладу, а також в публічних закликах до вчинення таких дій.

Сторона захисту не погодилася з рішенням суду щодо Януковича та подала апеляцію.

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