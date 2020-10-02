Причиною падіння АН-26 могла стати помилка пілота при посадці, - військовий експерт

Причиною падіння літака АН-26 могла стати помилка пілота при посадці на полі. При цьому теорії про те, що пілот переплутав трасу зі злітно-посадковою смугою або що на борту було занадто багато людей, вважають неспроможними.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом".

"Я допускаю, що було небезпечне зниження літака, але льотчик побачив попереду якусь перешкоду і пішов сідати на грунтове полі ліворуч. Швидше за все, льотчик хотів посадити літак на грунт і різко розвернувся", - повідомив військовий льотчик на умовах анонімності.

За словами юриста, що спеціалізується на авіакатастрофах, Андрія Козлова, пілот не міг переплутати трасу і посадкову смугу.

"Це нереально, думаю. Як я зрозумів, це був рідний аеродром для екіпажу. Так і посадковий прожектор вони включили. Нарешті: якщо б вони так переплутали, то ніколи не перетинали б шосе по діагоналі", - сказав він.

Ще один авіаційний експерт на умовах анонімності сказав, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність, на яку екіпаж не зміг коректно зреагувати.

Раніше голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив, що на технічні несправності наклався людський фактор.

Також повідомлялося, що "чорні ящики" літака АН-26 розшифрували, почалася оцінка інформації.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії в минулу п'ятницю поблизу Чугуєва. На борту перебували 27 осіб, вижив лише один курсант.