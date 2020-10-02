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Пожежі у Луганській області: Шмигаль не виключає умисні підпали

Новость на русском → Луганська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 12:32
Пожежі у Луганській області: Шмигаль не виключає умисні підпали Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що розглядають кілька версій виникнення пожеж у Луганській області. Не виключають і підпали.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"Розглядаються (версії, - ред.) від підпалів до замикання мереж від сильного вітру. Тобто, версії різні і їх декілька", - сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, винні понесуть кримінальну відповідальність.

"В такому випадку, оскільки нанесена значна шкода майну і здоров'ю громадян, є загиблі, тут мова йде про можливі умисні дії, що призвели до таких трагічних наслідків, в тому числі втрати життя людьми. Тут вже кримінальна площина, не просто штрафи", - запевнив Шмигаль.

Він підкреслив, що об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.

"Є відключення електромереж, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Їх вдалося захистити і врятувати: від військових об'єктів і до підстанцій, газових станцій, розподільних станцій. Усі ці об'єкти змогли захистити, і значних пошкоджень критичної інфраструктури в області немає", - сказав глава КМУ.

Нагадаємо, раніше глава Кабміну зазначив, що ситуація у Луганській області контрольована. Вітер, через який поширювався вогонь, затих.

Як писало РБК-Україна, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на території Луганської області.

Крім того, уряд доручив Луганській ОДА підготувати розрахунки для невідкладних заходів з ліквідації наслідків масштабних пожеж.

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