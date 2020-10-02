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Пожары в Луганской области: Шмыгаль не исключает умышленные поджоги

Новина українською → Луганская область, Пятница 02 октября 2020 12:32
Пожары в Луганской области: Шмыгаль не исключает умышленные поджоги Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что рассматривают несколько версий возникновения пожаров в Луганской области. Не исключают и поджоги.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Рассматриваются (версии, - ред.) от поджогов до замыкания сетей от сильного ветра. То есть, версии разные и их несколько", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, виновные понесут уголовную ответственность.

"В таком случае, поскольку нанесен значительный ущерб имуществу и здоровью граждан, есть погибшие, здесь речь идет о возможных умышленных действиях, которые привели к таким трагическим последствиям, в том числе потере жизни людьми. Здесь уже уголовная плоскость, не просто штрафы", - заверил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры не пострадали.

"Есть отключение электросетей, но объекты критической инфраструктуры не пострадали. Их удалось защитить и спасти: от военных объектов и до подстанций, газовых станций, распределительных станций. Все эти объекты смогли защитить, и значительных повреждений критической инфраструктуры в области нет", - сказал глава КМУ.

Напомним, ранее глава Кабмина отметил, что ситуация в Луганской области контролируемая. Ветер, из-за которого распространялся огонь, затих.

Как писало РБК-Украина, следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных лесных пожаров на территории Луганской области.

Кроме того, правительство поручило Луганской ОГА подготовить расчеты для безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий масштабных пожаров.

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