Пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявили про загрозу для 22 населених пунктів через пожежу в Луганській області. Вогонь гасять в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через вітер відбулося поширення вогню.
"Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 1 тисяч 229 осіб та 204 одиниць техніки.
Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Вже евакуйовано 120 осіб.
Раніше повідомлялось, що ситуація в Луганській області дуже складна. Пожежа поширилась майже на 10 тисяч гектарів за добу.
Нагадаємо, через вітер буда загроза подальшого поширення лісових пожеж.
Вночі повідомлялось про трьох загиблих в результаті пожежі в Луганській області.