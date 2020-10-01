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Пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів

Автор: Анастасия Рокитна

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявили про загрозу для 22 населених пунктів через пожежу в Луганській області. Вогонь гасять в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через вітер відбулося поширення вогню.

"Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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До гасіння пожежі залучено 1 тисяч 229 осіб та 204 одиниць техніки.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Вже евакуйовано 120 осіб.

Фото: пожежа в Луганській області (dsns)

Раніше повідомлялось, що ситуація в Луганській області дуже складна. Пожежа поширилась майже на 10 тисяч гектарів за добу.

Нагадаємо, через вітер буда загроза подальшого поширення лісових пожеж.

Вночі повідомлялось про трьох загиблих в результаті пожежі в Луганській області.

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