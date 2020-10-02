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Через пожежі в Луганській області відкрили 10 кримінальних справ, - Шмигаль

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Станом на 10 годин, в Луганській області від пожежі постраждали близько 19 тисяч гектар лісових насаджень. Відкрито вже 10 кримінальних справ.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Луганській області.

Крім того, від 250 до 300 будинків постраждали від вогню.

"Загальна ситуація, станом на зараз наступна: від пожежі постраждали від 19 тисяч гектар лісових насаджень. Порушено 10 кримінальних провадження", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що в результаті пожежі загинули 8 людей, зокрема, працівник Держлісагенства. Ще 17 людей знаходяться у лікарнях.

"Причини будуть названі після завершення розслідування",- додав він.

Шмигаль зазначив, що загалом по Україні постраждали від пожеж більше 25 тисяч гектар.

"Це причина, через яку ми маємо розробити стратегію реагування",- сказав Шмигаль.

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Він додав, що Держлісагентство має розробити відповідну стратегію.

"Держлісагентство має негайно розробити і затвердити стратегію боротьби й попередження пожеж. На Луганщині треба розробити такий план, щоб ситуація не повторювалася",- сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в МВС уточнили кількість загиблих в результаті пожежі в Луганській області.

Зазначимо, прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж в Луганській області.

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Новини України пожежаДенис Шмигаль