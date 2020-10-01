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Через пожежі в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб

Автор: РБК-Україна

З епіцентрів пожеж в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб. До евакуації залучені бійці операції Об'єднаних сил.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що гасіння пожеж, які розпочалися вчора після обіду, продовжується і зараз. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю більше 20 м/с. На даний момент вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотне та Сєвєродонецьк.

"Зважаючи на небезпеку, з Капітанового і Муратового здійснена евакуація місцевих жителів, до проведення якої долучились і військовослужбовці Об'єднаних сил. За попередніми даними, пожежами пошкоджено 250 будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті пожеж в Луганській області загинули шість осіб. У лікарнях перебувають ще 12 людей постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей. Він також підкреслив, що на боротьбу з вогнем кинуто всі сили.

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Новини України ЛуганськпожежаООС