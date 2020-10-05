Полтава відмовляється посилювати карантин
З сьогоднішнього дня Полтава потрапила у "помаранчеву" зону карантину. Міська влада відмовляється посилювати карантин.
Про це заявив у своєму відеозверненні виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота.
Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнесклуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження. Шамота обурений відсутністю компенсацій через закриття цих закладів.
Міська рада запроваджує гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав всіх працювати у звичному режимі.
"Тому якщо до вас прийшла перевірка й намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться та отримайте консультацію юристів. До перевізників я б хотів звернутися окремо. Ми зараз маємо допомогти людям спокійно добратися до роботи", - заявив Шамота.
Нагадаємо, сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. До "червоної зони" зараз входять два міста.
Зазначимо, в Україні лише Кіровоградська область може послабити карантин.