Полтава відмовляється посилювати карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З сьогоднішнього дня Полтава потрапила у "помаранчеву" зону карантину. Міська влада відмовляється посилювати карантин.

Про це заявив у своєму відеозверненні виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота.

Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнесклуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження. Шамота обурений відсутністю компенсацій через закриття цих закладів.

Міська рада запроваджує гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав всіх працювати у звичному режимі.

"Тому якщо до вас прийшла перевірка й намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться та отримайте консультацію юристів. До перевізників я б хотів звернутися окремо. Ми зараз маємо допомогти людям спокійно добратися до роботи", - заявив Шамота.

Нагадаємо, сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. До "червоної зони" зараз входять два міста.

Зазначимо, в Україні лише Кіровоградська область може послабити карантин.