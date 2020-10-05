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Полтава отказывается усиливать карантин

Новина українською → Полтава, Понедельник 05 октября 2020 12:27
Полтава отказывается усиливать карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С сегодняшнего дня Полтава попала в "оранжевую" зону карантина. Городская власть отказывается усиливать карантин.

Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.

Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу", - заявил Шамота.

Напомним, сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города.

Отметим, что в Украине только Кировоградская область может ослабить карантин.

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