RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Навальний: за моїм отруєнням стоїть Путін

Автор: Анастасия Рокитна

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", вважає, що за цим стоїть особисто президент Росії Володимир Путін. У нього більше немає інших версій.

Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.

Він також заявив, що після лікування в Німеччині повернеться в Росію.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - сказав Навальний.

Популярні новини

Нагадаємо, Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено сів у Омську. Політика доставили в місцеву лікарню, а через два дні його перевезли на лікування до берлінської клініки "Шаріте".

Німецькі лікарі знайшли в організмі Навального сліди отрути з групи "Новачок". Пізніше німецькі власті повідомили, що ця речовина в аналізах політика також виявили дві незалежні лабораторії з Франції та Швеції.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Навального в клініці "Шаріте".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінНавальный