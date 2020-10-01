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Навальний: за моїм отруєнням стоїть Путін

Новость на русском → Берлін, Четвер 01 жовтня 2020 10:30
Навальний: за моїм отруєнням стоїть Путін Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", вважає, що за цим стоїть особисто президент Росії Володимир Путін. У нього більше немає інших версій.

Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.

Він також заявив, що після лікування в Німеччині повернеться в Росію.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - сказав Навальний.

Нагадаємо, Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено сів у Омську. Політика доставили в місцеву лікарню, а через два дні його перевезли на лікування до берлінської клініки "Шаріте".

Німецькі лікарі знайшли в організмі Навального сліди отрути з групи "Новачок". Пізніше німецькі власті повідомили, що ця речовина в аналізах політика також виявили дві незалежні лабораторії з Франції та Швеції.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Навального в клініці "Шаріте".

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