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Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Новина українською → Берлин, Четверг 01 октября 2020 10:30
Навальный: за моим отравлением стоит Путин Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", считает, что за этим стоит лично президент России Владимир Путин. У него больше нет других версий.

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

Он также заявил, что после лечения в Германии вернется в Россию.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - сказал Навальный.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в местную больницу, а через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкие врачи нашли в организме Навального следы яда из группы "Новичок". Позже немецкие власти сообщили, что это вещество в анализах политика также выявили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Навального в клинике "Шарите".

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