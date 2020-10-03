NASA відправила до МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні

На космодромі "Уоллопс Айленд" в штаті Вірджинія, США, вночі запустили ракету-носій Antares. Вона є проєктом, над яким вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.

Про це повідомили у посольстві України в США.

За допомогою ракети-носія Antares модуль “Сігнус” вчергове доправив важливий вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС). Це близько 3,6 тонн вантажу.

На запуск запросили посла України в США Володимира Єльченка.

"У квітні Посольство активно допомагало американській компанії “Нортроп Грумман” організувати окремий спеціальний рейс, щоб доставити з України до США команду фахівців з українських космічних підприємств, без участі яких запустити "Антарес" за графіком було б не можливо. Адже головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній", - повідомили у посольстві.

РБК-Україна писало, що Ракета Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, пройшла перші випробування на космодромі Ванденберг в Каліфорнії, США.

Раніше повідомлялося, що SpaceX запустить кілька місій для NASA.