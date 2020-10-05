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НАБУ викликало суддю Вовка на слідчі дії

Автор: РБК-Україна

Слідчі Національного антикорупційного бюро України викликали голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка на слідчі дії. Також повістки були отруєні трьом суддям ОАСК.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повістки були підписані на імена глави ОАСК Павла Вовка, суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберди.

Процесуальні дії повинні відбутися на 9 та 12 жовтня.

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"Вам необхідно прибути 09.10.2020 і 12.10.2020 в НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій в якості підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в порядку.

Нагадаємо, в середині липня НАБУ повідомило про підозру у спробі захоплення влади чолі Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, а також іншим суддям ОАСК. При цьому Вовк підозра не отримав, а Вища рада правосуддя відмовився усунути його з-за того, що той нібито не отримав статус підозрюваного. У підсумку Вищий антикорупційний суд продовжив термін розслідування справи на 6 місяців.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст подав скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі Приватбанку.

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