МВС уточнило кількість жертв пожежі в Луганській області

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили кількість загиблих в результаті пожежі в Луганській області. За останніми даними, загинули 9 людей і 17 осіб постраждали.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про 11 жертв лісової пожежі.

"За нашими даними, 9 загиблих та 17 людей госпіталізовано", - уточнив Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що продовжується гасіння пожежі і встановлення причин загорання.

Зазначимо, площа пожеж в Луганській області становить 13 тисяч гектар. Її намагаються загасити понад 2,5 тисячі рятувальників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів до Луганської області.

Разом з тим, прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж в Луганській області.

Крім того, уряд доручив Луганській ОДА підготувати розрахунки для невідкладних заходів з ліквідації наслідків масштабних пожеж.