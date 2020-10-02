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Молдова почала закачування газу для зберігання в українських ПСГ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 11:29
Молдова почала закачування газу для зберігання в українських ПСГ Фото: Молдова буде зберігати свій газ в Україні (facebook.com/moldovagaz)
Автор: РБК-Україна

Молдова буде зберігати свої запаси газу в підземних сховищах України. Протягом двох місяців планується закачати близько 100 млн кубометрів.

Про це у Facebook повідомив директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Повідомляється, що перші поставки вже почалися. За словами Макогона, питання зберігання молдавського газу в Україні почали опрацьовувати ще влітку 2019.

"Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу", - додав він.

В АТ "Молдовагаз" уточнили, що це вперше в історії газ закачується на зберігання в Україну за Трансбалканським коридором. Щодня планується передавати від 1,5 до 3 млн кубометрів. Передбачається, що молдавським споживачам цей газ будуть поставляти з грудня 2020 по лютий 2021 року під час опалювального сезону.

Також у Молдові відзначили, що сумарне споживання газу на правобережній частині становить близько 1 млрд кубометрів на рік. Понад 80% припадає на холодну пору року.

Нагадаємо, раніше Макогон заявляв, що українські підземні газові сховища (ПСГ) можуть зацікавити чотири країни.

А в квітні 2020 року Оператор ГТС запропонував "Газпрому" зберігати газ в Україні.

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