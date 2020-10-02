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Молдова начала закачку газа на хранение в украинские ПХГ

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 11:29
Молдова начала закачку газа на хранение в украинские ПХГ Фото: Молдова будет хранить свой газ в Украине (facebook.com/moldovagaz)
Автор: РБК-Украина

Молдова будет хранить свои запасы газа в подземных хранилищах Украины. В течение двух месяцев планируется закачать около 100 млн кубометров.

Об этом в Facebook сообщил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Сообщается, что первые поставки уже начались. По словам Макогона, вопросы хранения молдавского газа в Украине начали прорабатывать еще летом 2019.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - добавил он.

В АО "Молдовагаз" уточнили, что это впервые в истории газ закачивается на хранение в Украину по Трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн кубометров. Предполагается, что молдавским потребителям этот газ будут поставлять с декабря 2020 по февраль 2021 года во время отопительного сезона.

Также в Молдове отметили, что суммарное потребление газа на правобережной части составляет около 1 млрд кубометров в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года.

Напомним, ранее Макогон заявлял, что украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) могут заинтересовать четыре страны.

А в апреле 2020 года Оператор ГТС предложил "Газпрому" хранить газ в Украине.

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