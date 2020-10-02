Міноборони відсторонило 7 посадових осіб після аварії АН-26

Міністерство оборони відсторонило сімох чиновників після аварії літака АН-26 під Чугуєвом. З них п'ятеро - члени бригади, двоє - заступники керівника Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олег Уруський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Указом міністра оборони відразу були відсторонені сім посадових осіб: двоє - заступники керівника університету і п'ятеро - члени бригади", - зазначив Уруський.

Раніше голова урядової комісії з розслідування катастрофи, заявив, що буде проведена перевірка організації польотів в університеті ім. Кожедуба. Є питання і до дій екіпажу літака.

Також сьогодні віце-прем'єр-міністр повідомив, що завершений процес розшифровки чорних скриньок літака АН-26.

В матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом" ви можете прочитати про можливі причини катастрофи літака в Чугуєві.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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