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У Львові стався вибух в багатоповерхівці

Автор: Анастасия Рокитна

У львівській багатоповерхівці стався вибух через витік газу. В результаті постраждав чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Вибух стався в квартирі, розташованій на другому поверсі однієї з багатоповерхівок на вулиці Кульчицької. Постраждав 23-річний хлопець.

У помешканні пошкоджені вікна, вхідні двері та балкон.

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За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові невідомий кинув на подвір'я домоволодіння гранату, в результаті вибуху було пошкоджено 2 автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Офісу президента в Києві правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. За даним фактом було порушено справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зазначимо, наприкінці серпня в окупованому населеному пункті Кипуче на гранаті підірвалася дитина. Сусід розповідав, що бачив пораненого хлопчика на землі, у нього з ноги текла кров

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