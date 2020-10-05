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У Луганській області через пожежі детонують не розірвані снаряди

Автор: Игорь Литвиненко

У Станично-Луганському районі Луганської області в результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Нижньотепле і Артема.

Про це повідомили в Станично-Луганській районній державній адміністрації.

В РДА зазначили, що пожежа почалася в результаті чергового підпалу.

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілу з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле і Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси", - повідомили в РДА.

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Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Станом на 10 ранку 5 жовтня пожежні ліквідували 7 з 8 осередків займання. При цьому в Станично-Луганському районі була локалізована пожежа площею в 2 тисячі гектар.

Як писало РБК-Україна, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також повідомлялося, що з 5 жовтня відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", які було закрито через пожежі.

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