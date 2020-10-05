КСУ у вівторок розгляне конституційність закону про ВАКС

Конституційний суд України у вівторок, 6 жовтня, розгляне справу про конституційність закону про Вищий антикорупційний суд. Відповідне подання до КСУ надійшло від 49 народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Розгляд почнеться о 10:00. Велика палата КСУ розгляне справу на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження.

Закон про ВАКС визначає основи організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до його суддів і гарантії їх діяльності.

"Автори клопотання вважають, що оспорюваний закон не відповідає Конституції України, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією України засад функціонування судоустрою в Україні і звуження прав суддів щодо їх незалежності і недоторканності", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці вересня Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня до КСУ також надійшло подання про можливість притягати президента до адмінвідповідальності. Суд просять роз'яснити цей момент, зокрема, в контексті можливості оштрафувати Володимира Зеленського за порушення карантину.