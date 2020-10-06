У Кремля є бажання повернути Радянський Союз, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести в Хабаровську (Росія) є зрозумілою позицією людей. Він вважає, що в будь-який момент може бути суспільний вибух.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico Europe.

Він вважає, що на протестуючих не можна впливати лише за допомогою інформаційної політики Російської Федерації і "промивати мізки".

Український президент також прокоментував репліку журналіста, що білоруський блогер Сергій Тихановський підтримав ідею, що Україна, Росія та Білорусь мають бути єдиним народом.

"У Кремля є бажання повернути назад Радянський Союз. Ми це прекрасно розуміємо. Завжди є два "слабких місця", на яких базується інформаційна політика, - це релігія та мова. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Є така політика Російської Федерації", - заявив він.

Нагадаємо, до пандемії під час візиту до Польщі у січні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що заява Зеленського вплине на відносини з Україною.

Також російський президент заявив, що РФ все ще перебуває ще на стадії формування після розвалу Радянського Союзу.