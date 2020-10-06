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У Киргизії повідомили про перший загиблого в ході протестів, майже 600 поранені

Автор: Инна Собора

В ході протестів в Киргизії загинув чоловік. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизії.

За оперативними даними, всього в організації охорони здоров'я надійшли по лінії швидкої допомоги і самозверненням 590 постраждалих.

"З них 439 постраждалих після надання першої медичної допомоги відправлені на амбулаторне лікування. 150 постраждалих з різними травмами госпіталізовані, з них 13 постраждалих знаходяться в реанімації. 1 потерпілий помер", - йдеться в повідомленні.

5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей. Акцііі переросли в зіткнення з поліцією.

Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому.

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