Кавказ може стати новою Сирією, - президент Вірменії

Ситуація в Нагірному Карабасі стане новою величезною проблемою. Кавказ може перетворитись в нову Сирію, якщо міжнародне співтовариство не втрутиться.
Про це заявив телеканалу CNBC президент Вірменії Армен Саркісян.
Ситуація в Карабасі ускладнилась 27 вересня, коли сторони почали бойові дії.
"Уявляєте, якщо Кавказ стане ще однією Сирією? Міжнародне співтовариство має усвідомити, що якщо не втрутитися (в конфлікт в районі Нагірного Карабаху) зараз, Кавказ перетвориться в нову величезну проблему", - він заявив.
Нагадаємо, лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.
Зазначимо, вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.
До цього Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії і заявила про збиття літака.
Також повідомлялося, що Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану вжило заходів для забезпечення безпеки мирних жителів в прифронтовій зоні. Зокрема, створено достатню кількість тимчасових притулків.