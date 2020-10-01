Італійський суд переслухає "зізнання" Марківа через помилки перекладача

Апеляційний суд Мілана (Італія) переслухає показання Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, які допускав перекладач.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Перекладач, який перекладав показання Марківа і перекладав результати його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними. І те, що прокуратура трактувала, як нібито зізнання Марківа у вбивстві італійця є не більш ніж припущеннями", - повідомив Геращенко.

Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на здогадках, припущеннях та на неправильних тлумаченнях слів Марківа.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Він був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі. У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію.

У вівторок, 29 вересня, у Мілані почався розгляд апеляції на рішення по справі Марківа. Під час першого засідання захист попросив включити у справу нове розслідування, яке доводить непричетність Марківа до скоєного злочину.