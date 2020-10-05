Євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам

Чрез проблеми у боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Про це йдеться у відкритому листі, адресованому голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який підписали євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Галер і Раса Юкневичене.

Звернення опубліковано на сайті Віоли фон Крамон.

У листі йдеться, що в перші дні призначений вже за президента Володимира Зеленскоого уряд ще "вселяв надію".

"Сам президент передрікав "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники - реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахамія", - йдеться у зверненні.

Євродепутати відзначають, що деякі "слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, нападаючи на Національний банк, НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"Ті ж члени не цураються дружити з олігархами і "недоторканними" або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть вони.

Також вони розкритикували падіння рівня сприйняття корупції в Україні до позначки 2017 року, згортання реформ, обрання голови САП комісією, члени якої не мають антикорупційного досвіду, репутації і високих моральних якостей та громадського авторитету. У зверненні йдеться, що генпрокурор Ірина Венедіктова блокує обвинувачення в справах корумпованих суддів і у справі міністра охорони здоров'я Максима Степанова за нібито отриманий відкат у розпал пандемії, а також у скандальній справі про продаж державних посад, які "припадають пилом на столі прокурора".

"Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС. Але все ж ми залишаємо за собою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що ЄС буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

При цьому у Верховній раді України чекають від Брюсселя чітку юридичну позицію з цього питання.

Це стало реакцією на заяву євродепутата Віоли фон Крамон про те, що уряд України нібито спішно проштовхував кандидатів на пост глави САП, чим ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС.