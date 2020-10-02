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ЄС увів в дію санкції проти Білорусі, в списку 40 імен

Автор: РБК-Україна

Європейський союз ввів у дію санкції проти Білорусі. На сьогодні у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

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Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, до списку не увійшов президент Білорусі Олександр Лукашенко, оскільки Брюссель має намір продовжувати діалог з Мінськом.

"Ми ввели в дію сьогодні чорний список (проти Білорусі, - ред.) на 40 імен", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною з сьогоднішнього дня вводиться в дію санкційний список у відповідь. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, до яких входить Білорусь", - заявили в білоруському МЗС.

Крім того, Білорусь пригрозила Євросоюзу розривом дипломатичних відносин, якщо політика санкцій буде продовжена.

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