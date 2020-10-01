ЄС повідомив Британію щодо порушення угоди про Brexit

Європейський союз офіційно повідомив Великобританію про порушення їй угоди про Brexit. ЄС дав країні місяць на усунення порушень.

Про це сказано в повідомленні на сайті Європейської комісії.

"Ми запропонували нашим британським друзям вилучити проблемні частини зі свого законопроекту про внутрішній ринок до кінця вересня. Цей законопроект за самою своєю природою є порушенням зобов'язання добросовісності, викладеного в Угоді про вихід (стаття 5)", - зазначили в ЄК.

У комісії підкреслили, що якщо закон буде прийнятий у нинішньому вигляді, він буде повністю суперечити Протоколу по Ірландії/Північній Ірландії.

"Термін закінчився вчора. Проблемні положення не були вилучені. Тому сьогодні вранці комісія вирішила відправити лист з офіційним повідомленням уряду Великобританії", - наголошується у повідомленні.

Повідомлення є першим кроком процедури усунення порушень. Уряд Британії має місяць на відповідь.

Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.

У ЄК підкреслювали, що спроби Британії дати угоді нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

Як писало РБК-Україна, раніше ЄС скликав позачергову зустріч спільного комітету з Британією через те, що британський уряд планує затвердити законопроект, який суперечить угоді про Brexit.